Ator de Grey´s Anatomy é afastado por comentário ofensivo

Isaiah Washington, estrela do seriado Grey´s Anatomy, não estará na quarta temporada do programa, disse nesta sexta-feira, 8, a edição online da revista Entertainment Weekly. A série é exibida no Brasil pelo canal a cabo Sony. A ABC Studios não renovou o contrato do ator para o papel do doutor Preston Burke, segundo a publicação. O programa venceu o Globo de Ouro de 2007 por melhor drama de TV. Washington causou polêmica após uma acalorada discussão em 2006, quando teria chamado o colega de elenco T.R. Knight de "bicha". Depois disso, Knight acabou revelando que é gay e, na semana passada, confirmou o que Washington havia dito, depois de inicialmente negar a ofensa.