Ator de 'Duro de Matar' James Shigeta morre aos 81 anos

Shigeta, que nasceu no Havaí e tinha ascendência japonesa de acordo com o banco de dados cinematográficos IMDB, morreu enquanto dormia em Los Angeles na segunda-feira, segundo o agente Jeffrey Leavitt.

O ator ganhou destaque na década de 1960 com uma série de papéis em filmes e na televisão, e ganhou um Globo de Ouro como novato mais promissor.

Ele trabalhou no filme musical de 1961 "Flor de Lótus" e em "Bridge to the Sun" e interpretou um vice-almirante no filme "Midway - A Batalha do Pacífico", de 1976, sobre a Segunda Guerra Mundial.

Em 1988, o ator foi um integrante-chave no elenco de apoio em "Duro de Matar" ao lado de Bruce Willis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator deixa três irmãos e uma irmã, disse Leavitt.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)