Ator de Batman visita sobreviventes de massacre

LOS ANGELES - O ator Christian Bale, que interpreta o personagem Batman na trilogia dirigida por Christopher Nolan, visitou nesta terça-feira, 24, vítimas hospitalizadas do massacre do Colorado, noticiou um jornal de Denver, citando um funcionário do estúdio Warner Bros.

Uma foto de Bale ao lado de um jovem num quarto de hospital foi divulgada no site do jornal e no Twitter. A porta-voz do ator não foi imediatamente localizada para comentar, e a Warner não quis confirmar a visita. O Centro Médico de Aurora, onde muitos sobreviventes estão internados, tampouco confirmou a visita do ator, mas a segurança no local estava particularmente reforçada na terça-feira.

Bale também visitou o memorial feito em homenagem às vítimas do atirador do outro lado da rua onde fica o shopping em que ocorreu o massacre.

Na sexta-feira, James Holmes entrou armado em uma sala de cinema de Aurora, subúrbio de Denver, e começou a atirar indiscriminadamente na plateia da pré-estreia do filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", matando 12 pessoas e ferindo outras 58.

Com Reuters