Ator David Arquette é internado em clínica de reabilitação

O ator David Arquette, ex da ex-estrela de Friends Courtney Cox, foi internado em uma clínica de reabilitação por problemas com álcool e depressão, no domingo, 02.

Arquette, de 39 anos, e Cox, de 46, anunciaram em outubro que estavam se separando depois de 11 anos e uma filha juntos, mas que ainda se amavam "profundamente".

Desde então, os dois já teriam se relacionado com outras pessoas, enquanto Arquette tem sido excepcionalmente aberto sobre suas lamentações e suas subsequentes atividades sexuais e alcoólicas.

A Revista People disse que Cox apoiava a decisão de seu marido de buscar ajuda. "Eu realmente admiro David e sua escolha para assumir o comando e melhorar sua vida", disse Cox segundo a revista. "Eu amo e apoio ele."

O casal se conheceu nas gravações do filme de terror Pânico de 1996, e se casou três anos depois.

Mas enquanto Cox aproveitou uma década de sucesso com Friends no papel da neurótica Monica, Arquette não conseguiu capitalizar em cima do sucesso comercial da série Pânico e da aclamação de seu drama sobre o Holocausto Cinzas da Guerra de 2001.

O casal estará unido novamente no telão em abril, na estreia de Pânico 4 nos cinemas.