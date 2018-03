Ator Daniel Dantas diz que foi confundido com banqueiro Quem assina ?Daniel Dantas? sofre. Nas duas últimas semanas, desde que o dono do banco Opportunity foi indiciado na Operação Satiagraha da Polícia Federal, os xarás de nome e sobrenome do banqueiro passaram a ser alvo de piada, confusão e até constrangimentos internacionais. O mais famoso homônimo de Daniel Dantas, o ator da Globo, teve suas fotos estampadas em dois jornais, Diário do Sul Bahia e o italiano La Stampa, confundido com o investigado. Por esses contratempos, o artista e outros ?Daniéis Dantas? sentem estar com o nome sujo na praça. ?Quero meu nome de volta?, reclama o ator de Ciranda de Pedra, da Globo. ?Quando a história começou a ter repercussão, sabia que ia ter brincadeirinha dos amigos, no Casseta e Planeta, mas não imaginava sofrer esse tipo de confusão.? É tanta dor de cabeça que ele está preparando um ação judicial contra os jornais pelo erro. Como trabalha com sua imagem, o ator acredita que a falha dos meios de comunicação pode criar uma visão negativa sobre ele, que deveria recair apenas sobre o vilão que interpreta na novela das seis, Natércio Prado - esse sim, um homem rico, ambicioso e com a integridade em questão. Para quem vive fora dos holofotes, ser confundido com o banqueiro que está sendo investigado incomoda menos, mas incomoda. ?Trabalho com prestação de serviços e levo meu nome e sobrenome no cartão de visitas, aí pega muito mal?, conta Daniel Dantas, de 32 anos, eletricista de Sorocaba, no interior de São Paulo. O maior infortúnio para ele é ter enfatizado o sobrenome herdado do avô paterno no noticiário policial. ?Vai que o banqueiro é nosso parente?? Esse bom humor é comum aos demais Daniéis Dantas espalhados pelo Brasil. E olha que não são poucos. Só na lista telefônica, há pelo menos 70 registros de pessoas chamadas pela combinação de nomes mais citada nas capas de jornais nos últimos tempos. As informações são do Jornal da Tarde.