Ator Dale Robertson, astro do faroeste, morre aos 89 nos EUA

A morte aconteceu na terça-feira. O astro de "Touro Sentado - O Último Guerreiro" tinha a saúde frágil há cerca de dois anos, e na semana passada foi diagnosticado com um câncer, disse sua sobrinha Nancy Love Robertson ao jornal The Oklahoman.

Nascido Dayle Lymoine Robertson em Harrah, Oklahoma, em 1923, o ator atraiu a atenção de agentes de Hollywood depois que um fotógrafo de Los Angeles colocou uma foto dele na sua vitrine.

Robertson, que serviu na Europa e África durante a Segunda Guerra Mundial, estrelou 60 filmes e programas de TV durante uma carreira de cinco décadas. Ele interpretou o agente especial Jim Hardie na série "Tales of Wells Fargo", entre 1957 e 62.

Desde 1983, ele é homenageado na Galeria de Artistas do Western, que é parte do Museu Nacional dos Caubóis e do Western, em Oklahoma City, ao lado de alguns dos mais famosos caubóis de Hollywood, como John Wayne e Roy Rogers.

Robertson deixa a mulher, Susan, e duas filhas.

(Reportagem de Eric Kelsey)