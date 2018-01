Ator da série ‘The Wire’ é preso após confusão por causa de política

O ator Wendell Pierce, que estrelou a série The Wire da HBO, foi preso em Atlanta no fim de semana e acusado de agressão depois de uma discussão provocada por diferenças de opinião sobre a disputa presidencial norte-americana, disse a polícia nesta segunda-feira.

O incidente se deu no início da manhã de sábado, 14, depois que Pierce, que dá apoio a Hillary Clinton, se envolveu num debate político com um casal no Loews Atlanta Hotel, segundo o boletim de ocorrência da polícia de Atlanta. Meios de comunicação afirmaram que o casal apoiava o rival de Hillary na corrida pela nomeação democrata, Bernie Sanders.

De acordo com o boletim, Pierce seguiu o casal pelo hotel e tentou forçar a entrada no quarto deles, além de puxar o casaco da mulher e atingi-la na cabeça. Pierce negou as alegações, afirmou a polícia, e ninguém precisou de atenção médica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Representantes do ator não foram encontrados para comentar o ocorrido.

Nesta segunda-feira, 16, a Rutgers University em Newark disse que Pierce havia desistido de ser o orador da formatura da escola nesta semana, citando o incidente.

Pierce não quis fazer o pronunciamento “para assegurar que a formatura de 2016 seja uma celebração dos feitos dos nossos estudantes, livre de distrações”, afirmou a escola em comunicado, acrescentando que a jornalista Soledad O’Brien o substituiria.