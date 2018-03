Ator da série 'The Shield' é preso sob acusação de matar mulher

O ator de 51 anos, que apareceu em papéis secundários e como convidado em séries de televisão nas duas últimas décadas, foi detido. A fiança foi estipulada em 1 milhão de dólares.

A mulher, April Jace, de 40 anos, foi encontrada morta em casa na região de Hyde Park, no sul de Los Angeles, quando a polícia respondeu a uma denúncia de violência doméstica pouco depois das 20h30 de segunda-feira, de acordo com o departamento de polícia da cidade.

Os disparos aconteceram na presença dos dois filhos do casal, agora sob proteção, disse o tenente da polícia de Los Angeles John Jenal ao canal de TV City News Service.

No seriado "The Shield", Michael Jace é um detetive de Los Angeles em conflito com a sua sexualidade. As mensagens enviadas ao agente do ator não foram respondidas de imediato.

(Reportagem de Eric Kelsey)