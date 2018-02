Ator da série 'The Shield' é acusado pelo assassinato da mulher

O ator de 51 anos supostamente atirou e matou April Jace, de 40 anos, na segunda-feira no lar do casal em Los Angeles e, em seguida, ligou para o serviço de emergência, que encontrou o corpo da mulher, além dos dois filhos, que não estavam feridos.

Se condenado, Jace pode receber uma pena de 50 anos de prisão, informou o escritório da promotoria do condado de Los Angeles em um comunicado.

Jace deve ser indiciado no tribunal nesta quinta-feira, e os promotores irão pedir que sua fiança seja de 2 milhões de dólares.

O ator, que apareceu sobretudo em papéis de coadjuvante na televisão nas duas últimas décadas, ficou conhecido pelo seu trabalho no seriado policial "The Shield", do canal FX.

O drama policial, no qual Jace era um policial em conflito com a sua sexualidade, foi exibido entre 2002 e 2008.

(Reportagem de Mary Milliken)