Ator da série Harry Potter é preso por tumultos em Londres

Waylett, de 22 anos, foi considerado culpado de desordem violenta por um júri na Corte Wood Green Crown em Londres, informou a Press Association.

Mas o ator, que já havia admitido ter bebido uma garrafa de champanhe roubada durante o tumulto, foi inocentado da acusação de intenção de destruir ou danificar propriedade com uma bomba que ele foi fotografado segurando.

Waylett, que já tinha uma condenação anterior por posse de maconha, estava com um grupo de pelo menos quatro pessoas na área de Chalk Farm, no norte de Londres, em agosto passado, no terceiro dia de violência na capital.

Ele foi capturado por câmeras em vários pontos durante a noite, muitas vezes com um capuz. As imagens mostram ele aceitando uma garrafa de champanhe de um manifestante que havia acabado de saquear um supermercado.

O juiz Simon Carr condenou o ator a dois anos por desordem violenta e 12 meses por lidar com bens roubados, que decorrerá em paralelo.

(Reportagem de Stephen Addison)