Ator da novela Cristal Giulio Lopes continha internado O ator Giulio Lopes, de 46 anos, que atua no papel do diretor de TV Régis na novela Cristal, do SBT, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira. "O quadro é grave e inspira cuidados, porém estável, e o paciente permanece sob sedação contínua", diz o boletim assinado pelo médico Wilson Pollara, diretor clínico do hospital. Giulio Lopes sofreu um derrame cerebral na noite da última terça-feira e, depois de levado às pressas ao Hospital São Camilo pela equipe médica do SBT, foi submetido a uma embolização - espécie de cauterização. A novela Cristal, exibida às 19 horas, estreou no último dia 5, e é uma das muitas tramas mexicanas que o SBT adquiriu da rede mexicana Televisa, com direção de Herval Rossano e Del Rangel. Lopes começou a carreira com uma participação no programa Alô Doçura, na TVS e ganhou, no 8.º Cine PE, em 2004, o prêmio de melhor ator por Contra Todos, filme do diretor Roberto Moreira.