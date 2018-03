Ator Corey Haim morre aos 38 anos, em Los Angeles

Corey Haim, em foto recente, e quando era astro teen nos anos 80. Fotos: AP/Courtesy AETN, L. Pief Weyman e AP/Warner Bros.

WASHINGTON - O ator Corey Haim, astro adolescente de Hollywood nos anos 1980, famoso tanto por sua atuação como por seu uso de drogas, morreu em Los Angeles em uma aparente overdose, segundo informações da imprensa norte-americana nesta quarta-feira. Ele tinha 38 anos.

Nos anos 1980, o canadense estreou em "Lucas", junto com Charlie Sheen e Winona Ryder, e em "Os Garotos Perdidos", com Kiefer Sutherland, Jason Patric e Corey Feldman, assim como "Sem Licença para Dirigir", também com Feldman.

Ele se tornou conhecido por sua parceria na frente e por trás das câmeras com Feldman, outro astro adolescente, e eram conhecidos como "Os Dois Coreys". Ambos tiveram problemas com o uso de drogas. A dupla estrelou um reality show em um canal de televisão à cabo nos EUA nos anos 2000.

Segundo informações da imprensa em Los Angeles, Haim foi encontrado inconsciente em seu apartamento e sua morte foi anunciada em um hospital local. A polícia de Los Angeles disse que sua morte foi aparentemetne causada por overdose de drogas, segundo a imprensa.

(Reportagem de Will Dunham)