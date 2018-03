Ator Chris Hemsworth é eleito o homem mais sexy do mundo

Chris Hemsworth, astro de Thor, foi nomeado pela revista People como "o homem mais sexy do mundo ainda vivo" em uma transmissão ao vivo do talk show Jimmy Kimmel Live.

Hemsworth, de 31 anos, apareceu no programa via Skype com uma camiseta larga e seu rosto obscurecido e sua voz disfarçada eletronicamente, respondendo a perguntas da audiência, que buscava adivinhar sua identidade, sobre sua idade, se ele era solteiro e se ele era um ator.

O astro do filme Thor, e das sequências Thor: Mundo Sombrio e Os Vingadores, agradeceu seus pais por "montar tudo isso" após ele ter sido corretamente identificado por um membro da audiência e ter sua aparência revelada.

Hemsworth também agradeceu "a todos os outros homens inteligentes, porque isso é baseado em um teste de QI, não em aparência física".

Escolhas anteriores da revista, que começaram a dar o título em uma matéria de capa de 1985 com o ator australiano Mel Gibson, variaram de idades entre os eleitos, com John F. Kennedy Jr., aos 27 anos, indicado em 1988, e Sean Connery, aos 59 anos, um ano depois.

Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt e Richard Gere também já foram escolhidos. A capa do ano passado, com o músico Adam Levine, foi um dos poucos não-atores selecionados pelos editores.