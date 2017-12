Ator chinês Jackie Chan pede desculpas após filho ter sido preso com drogas

Jackie Chan, de 60 anos, serviu como porta-voz honorário para o Comitê Nacional Antidrogas da China em 2009, promovendo educação para evitar o uso de drogas.

Jaycee, de 32 anos, foi preso na segunda-feira à noite após a polícia ter encontrado 100 gramas de maconha em seu apartamento, disseram as autoridades.

“Como uma figura pública, estou envergonhado e angustiado”, escreveu Chan em seu microblog, nesta quarta-feira, em língua chinesa. “Sua mãe, em especial, está magoada", disse.

“Junto a Jaycee, eu quero pedir grandes desculpas ao público.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Chan mais novo é a mais recente celebridade a ser pega em uma campanha contra o uso de drogas na China, país que prometeu limpar a elite decadente do país e outros vícios.

Corrupção e excessos entre as classes altas são uma grande fonte de descontentamento social, à medida que um grande abismo entre pobres e ricos cresce.

O uso de drogas na China, particularmente drogas sintéticas como metanfetamina e ecstasy, tem crescido por conta do crescimento de uma nova classe urbana, com mais renda disponível.

Na semana passada, um grupo de 42 agências de gerenciamento de entretenimento assinaram um acordo com a polícia de Pequim atestando que não trabalhariam com celebridades que utilizassem drogas, de acordo com o jornal Beijing News.

(Reportagem de Megha Rajagopalan)