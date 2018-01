Ator Charlie Sheen é internado em centro de reabilitação

O ator americano Charlie Sheen abandonou as gravações da série Two and a Half Men para se internar em um centro de reabilitação "como medida preventiva", informou nesta terça-feira, 23, o assessor Stan Rosenfield.

Em nota, o assessor não explica quanto tempo o ator ficará ausente das gravações nem as razões que o levaram ao centro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imprensa americana assegura que Charlie Sheen já entrou em centros de reabilitação pelo menos duas vezes, em ambas devido a problemas com álcool e drogas.

Uma pessoa próxima ao ator disse à revista People que desta vez a razão tem a ver com um episódio de violência doméstica ocorrido no Natal passado.

Charlie Sheen, de 44 anos, foi acusado formalmente este mês por agredir a mulher, Brooke Mueller, durante uma briga no Natal, em Aspen (Colorado). Ele teria intimidado a esposa com uma faca.

Segundo um comunicado da CBS, a produção de Two and a Half Men será suspensa temporariamente.