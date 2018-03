Ator carioca Miguel Magno morre em São Paulo aos 58 anos

O ator carioca Miguel Magno, de 58 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 17, no Hospital Paulistano, em São Paulo.

Segundo a assessoria da TV Globo, o ator estava internado há cerca de um mês por conta de um câncer no baço. Magno foi operado e aguardava o resultado de uma biópsia no fígado, mas acabou falecendo. Magno fazia a personagem Dra. Perci, no programa "Toma Lá Dá Cá", da TV Globo.