Ator britânico Richard Todd morre aos 90 anos

Todd foi um dos primeiros oficiais britânicos a desembarcar na Normandia antes do Dia D. Depois da guerra, ele se tornaria o maior ídolo das matinês da Grã-Bretanha. Seu trabalho mais memorável foi como o comandante Guy Gibson no filme "Labaredas do Inferno" de 1955.

Mas Todd também era um herói na vida real, um dos primeiros soldados britânicos a saltar de paraquedas na França ocupada pelas tropas nazistas.

Um porta-voz da família disse que Todd morreu pacificamente durante o sono na quinta-feira, em sua casa perto de Grantham em Lincolnshire.

Todd desfrutou da inusual distinção de aparecer em filmes sobre o Dia D, em que seu papel na guerra foi interpretado por outros atores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como um oficial da Brigada de Paraquedistas, Todd não apenas foi um dos primeiros a saltar na Normandia como também foi um dos primeiros a se encontrar com os planadores sob o comando do major John Howard defendendo a Ponte Pegaso, em cena memorável recriada em dois filmes épicos no qual Todd mais tarde estrelou, "O Mais Longo dos Dias" e "O Sexto de Junho".