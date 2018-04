Ator britânico Pete Postlethwaite morre aos 64 anos

"Ele às vezes estava bem, às vezes mal por dois anos e não trabalhou com a mesma frequência no ano passado por causa do câncer e de seus efeitos colaterais", disse o porta-voz.

O cineasta Steven Spielberg descreveu Postlethwaite como "provavelmente o melhor ator hoje no mundo". Os dois trabalharam juntos nos filmes "O Mundo Perdido - Parque dos Dinossauros" e "Amistad".

Ele foi indicado para o Oscar por sua atuação em "Em Nome do Pai", filme de 1993 sobre os erros nas condenações dos chamados "Quatro de Guildford" por um atentado do grupo Exército de Republicano Irlandês (IRA).

O ator também teve desempenhos notáveis em "Um Toque de Esperança" e "A Origem". No palco interpretou o papel principal em "Rei Lear" em 2008, no teatro Everyman, de Liverpool, onde começou sua carreira.

Postlethwaite era também muito conhecido por seu ativismo político e por aparecer no filme "A Era da Estupidez", sobre mudanças climáticas, em cuja estréia, em Londres, em 2009, ele chegou de bicicleta.

O ator Bill Nighy, que contracenou com Postlethwaite no teatro Everyman nos anos 1970, prestou homenagem a "um raro e extraordinário homem. Eu fui honrado com sua amizade -- ele é insubstituível", disse Nighy, segundo a BBC.

Um amigo, que pediu para não ser identificado, prestou homenagem "a um homem de enorme dignidade e integridade".

"Ele era irônico sobre sua própria pessoa, muito engraçado e tinha pouco tempo para a fama ou (para ser uma) celebridade. O maior amor de sua vida não era ser ator, era sua família."

Ele deixa mulher e dois filhos: Will, de 21 anos, e Lily, de 14.

(Reportagem de Paul Sandle e Mike Collett-White)