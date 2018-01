Ator Brad Renfro é achado morto dentro casa em Los Angeles

Associated Press e Efe,

O ator americano Brad Renfro, que estrelou o filme O Cliente quando tinha apenas 12 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa. O ator, de 25 anos, tinha problemas de drogas e alcoolismo e seu corpo foi encontrado na manhã de terça-feira. As causas da morte ainda são desconhecidas. Renfro contracenou com Susan Sarandon e Tommy Lee Jones em O Cliente. Em 2007, Renfro foi condenado a 10 dias de prisão, após se declarar culpado de posse de drogas. O ator também participou de filmes como Sleepers - A vingança adormecida e Mundo Fantasma. Dois anos antes, em 2005, Renfro foi detido durante uma operação contra compradores de heroína em Los Angeles. O ator foi libertado após pagar uma fiança de US$ 10 mil. Em agosto de 2000, o ator foi posto em liberdade condicional após ser acusado de tentar roubar um iate em Fort Lauderdale, na Flórida. Em 2002, foi condenado a cumprir uma condenação de prisão por violar a liberdade condicional após ser acusado de dirigir um veículo sem licença e em estado de embriaguez.