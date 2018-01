Ator Bob Hastings, famoso pela série 'McHale's Navy', morre aos 89 anos

Hastings morreu na sua casa em Burbank, na Califórnia, na segunda-feira, após uma longa batalha contra um câncer de próstata, informou sua neta, Allison Knowles.

Nascido no Brooklyn, Hastings teve seus primeiros papéis recorrentes nos anos 1950, na série cômica "The Phil Silvers Show", e fez pontas em outros programas antes de conseguir o papel do submisso tenente Elroy Carpenter em "McHale's Navy".

Hastings também atuou em vários episódios da comédia "Tudo em Família" nos anos 1970, assim como em dublagens em dezenas de episódios do programa "Batman: The Animated Series", na década de 1990.

Veterano da Segunda Guerra Mundial, Hastings deu voz ao personagem Archie Andrews entre 1945 e 1953 na rádio NBC, era o irmão mais velho de Don Hastings, ator famoso por seu papel de médico na novela "As the World Turns".

Hastings deixa o irmão e quatro filhos, assim como netos e bisnetos.

(Reportagem de Eric Kelsey)