Ator Bill Murray é detido por incidente com carrinho de golfe

O ator Bill Murray foi brevemente detido pela polícia de Estocolmo no domingo e submetido a exame de dosagem de álcool no sangue, depois de ser encontrado dirigindo um carrinho de golfe a caminho de seu hotel no centro da cidade, informou a polícia na quarta-feira. Murray foi levado à delegacia de polícia de Norrmalm, na zona norte da cidade, e submetido a exame de dosagem de álcool, depois de se recusar a fazer teste com o "bafômetro", informou o delegado Jan-Olov Lundgren. "Ele disse que nos Estados Unidos não é obrigatório (usar o bafômetro)", disse Lundgren. "Ele estava calmo e amigável. Não causou problema algum." De acordo com o jornal sueco Expressen, Murray tinha saído com amigos que jogaram golfe no torneio Scandinavian Masters. O delegado disse que o ator norte-americano foi parado quando conduzia o carrinho de golfe do Cafe Opera, um restaurante caro no centro da cidade, em direção a seu hotel. Bill Murray foi indicado ao Oscar por sua atuação em "Encontros e Desencontros" e já participou de muitas comédias, incluindo "Clube dos Pilantras", de 1980, ambientado no mundo do golfe em clubes de campo. Lundgren disse que o resultado do exame de sangue pode levar 14 dias para chegar. Murray teria assinado um boletim de ocorrência admitindo que consumiu álcool e foi libertado.