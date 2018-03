Ator Benicio del Toro mostrará a Hugo Chávez seu filme 'Che' O ator Benicio del Toro, vencedor do Oscar, estará na noite desta segunda-feira com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, para uma exibição do filme "Che", na qual interpreta o ícone latino-americano Ernesto Guevara. O ator portorriquenho viajou a Venezuela para assistir a uma exibição popular gratuita do filme, dirigido por Steven Soderbergh. Um porta-voz da prefeitura de Caracas, responsável pela visita do ator, disse à Reuters que Del Toro assistirá a uma exibição privada do filme junto ao líder esquerdista, que reivindica a figura de "Che" Guevara em muitos de seus discursos. Depois, os dois deverão discutir sobre a produção que relata a vida do guerrilheiro, alvo de elogios e críticas. Benicio del Toro conquistou o Oscar em 2000 por sua participação no filme "Traffic". Além disso, venceu o prêmio espanhol Goya por sua atuação em "Che, o argentino", a primeira premiação do filme de Soderbergh antes de seu reconhecimento no prestigiado festival de Cannes. (Reportagem de Fabián Andrés Cambero e Patricia Rondón)