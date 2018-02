Ator Arduino Colasanti morre aos 78 anos Galã do Cinema Novo, ator preferido do cineasta Nelson Pereira dos Santos na segunda metade dos anos 60 e início dos 70, precursor do surfe no Brasil, pioneiro do mergulho submarino, namorado de estrelas como Leila Diniz e Sônia Braga, o ator Arduino Colasanti, italiano de nascimento, niteroiense de coração, morreu no sábado, 22, aos 78 anos, vítima de problemas cardíacos e pulmonares.