Ator Antonio Firmino é vítima de morte súbita

O ator Antonio Firmino, que interpretou o personagem Evandro na novela Sangue Bom, da TV Globo, que acaba de sair do ar, foi encontrado morto em sua casa nesta quarta, na zona oeste do Rio. Ele tinha 34 anos. Seu corpo foi encontrado pela namorada, que está grávida de seis meses: ela foi até sua casa e o achou morto, deitado na cama. A polícia ainda investiga a causa da morte que, a princípio, seria um mal súbito.

A mãe do ator contou que o filho estava deprimido e tomava remédios por conta disso. Firmino, que começou como modelo, ficou conhecido em 2008, quando participou do elenco da novela Duas Caras. Ele também trabalhou em Malhação e emMorde & Assopra. No cinema, trabalhou no filme Meu Nome Não é Johnny (2008), de Mauro Lima. O ator deixou uma filha de seis anos. O enterro está marcado para a quinta-feira, às 17 horas, na cidade de sua família, Belo Horizonte.