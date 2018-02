Ator Andy Griffith morre na Carolina do Norte, aos 86 anos

CAROLINA DO NORTE - O ator Andy Griffith, cuja interpretação de um xerife de uma pequena cidade tornou o "The Andy Griffith Show" um dos programas mais duradouros da televisão norte-americana, morreu em sua casa, na Carolina do Norte, aos 86 anos.

"Aproximadamente às 7h da manhã de 3 de julho de 2010, Andy Griffith morreu em sua casa em Roanoke Island, Dare County, Carolina do Norte. A família vai divulgar mais informações futuramente", disse o xerife da região, J.D. Doughtie, em um comunicado.

Griffith criou outro personagem memorável, o advogado de defesa em "Matlock" na década de 1980 e 1990, mas foi sua interpretação do xerife Andy Taylor em "The Andy Griffith Show", na década de 1960, que lhe deu um lugar na história da televisão dos EUA.

O show retratava a vida na amigável e tranquila cidade fictícia de Mayberry, Carolina do Norte, que acredita-se ter sido baseada na própria cidade natal de Griffith, Mount Airy, Carolina do Norte.