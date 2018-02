Ator Alec Baldwin casa-se com Hilaria Thomas em Nova York

Baldwin, 54, e a professora de yoga Hilaria, 28, anunciaram seu noivado em abril. O casal estava namorando há um ano e apareceu juntos em vários eventos.

"Hilaria Thomas e Alec Baldwin casaram-se nesta noite na St. Patrick's Old Cathedral na cidade de Nova York, compartilhando a ocasião com suas famílias e seus amigos dentro da Catedral, e Alec recebeu calorosamente as felicitações de seus fãs no caminho para a cerimônia", disse o amigo e porta-voz de Baldwin Mathew Hiltzik em nota.

O vencedor do Oscar Baldwin, que atua como o executivo egoísta da televisão Jack Donaghy na célebre sitcom "30 Rock", usou um terno Tom Ford, enquanto Hilaria vestia-se com um vestido da Amsale.

O ator foi casado anteriormente com a atriz Kim Basinger por oito anos, mas sua união terminou com um divórcio amargo em 2002. Sua filha, Ireland, estava presente no casamento no sábado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)