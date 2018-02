Ator Alec Baldwin briga com fotógrafo em NY

O fotógrafo Marc Santos disse que Baldwin, de 54 anos, o abordou e lhe deu um soco no rosto porque não gostou de ser fotografado com sua noiva, Hilaria Thomas, de 28 anos, em frente ao Departamento de Licenças Matrimoniais de Nova York, segundo reportagem e fotos no site do jornal, que parecem mostrar uma briga entre os dois homens.

Baldwin, astro da série "30 Rock" e do ainda inédito filme "Rock of Ages", disse pelo Twitter que "um fotógrafo quase me atingiu no rosto com sua câmera hoje de manhã".

Um porta-voz de Baldwin afirmou que o ator saía do prédio, no centro de Manhattan, depois de recolher a licença matrimonial, quando alguém se colocou entre o ator e o fotógrafo, que então teria se irritado e "ultrapassado o transeunte e atacado Alec com sua câmera".

"Não houve socos desferidos, e qualquer subsequente contato físico foi simplesmente Alec se protegendo", disse o porta-voz Matthew Hiltzik em nota.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baldwin e Hilaria devem se casar ao final do prazo regulamentar de 24 horas após a expedição da licença.

(Reportagem de Christine Kearney)