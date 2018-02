Ator Abrahão Farc morre aos 75 anos em São Paulo

O ator Abrahão Farc faleceu nesta segunda-feira, 24, aos 75 anos, em São Paulo. O corpo será velado e sepultado no cemitério israelita do Butantã, zona oeste da cidade, às 12h30 de hoje. A causa da morte ainda não foi revelada.

Ator de televisão, teatro e cinema, Abrahão Farc começou a carreira em 1968 trabalhando em filmes. Participou de longas como Tiradentes, o Mártir da Independência (1976), O Ano Em que Meus Pais Saíram de Férias e O Cheiro do Ralo, suas mais recentes produções cinematográficas rodadas em 2006.

Entre novelas e seriados televisivos, participou do elenco de mais de 30 obras. As últimas foram a série A História de Ester (1998), na Rede Record, e a novela Revelação, exibida no SBT em 2009.

No ano passado, atuou na peça O Casamento Suspeitoso, texto do escritor Ariano Suassuna com direção de Sérgio Ferrrara.