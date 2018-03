Atom Egoyan faz oficina na Faap Estão abertas as inscrições para a oficina do cineasta Atom Egoyan na Faap. A convite da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, ele falará sobre suas técnicas de filmagem, exibindo trechos de seus longas-metragens. O workshop será realizado no dia 27 de outubro, quinta-feira, das 9h30 às 16h. São 25 vagas gratuitas abertas ao público, além de 25 vagas para estudantes da Faap. Os participantes devem ter inglês fluente. Os candidatos devem enviar e-mail para oficina@mostra.org até 20 de outubro com currículo atualizado e texto de no máximo 2 mil toques sobre a obra do cineasta, incluindo seu último filme, O Preço da Traição.