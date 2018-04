Ato de canibalismo às avessas, HQ é top da temporada Macho solteiro forçosamente civilizado, secretamente chauvinista, com medo do fracasso e pavor do sucesso, e com muita raiva de ter peninha de si mesmo. O autorretrato de Killoffer é um daqueles autorretratos implacáveis, como o de Goya que é difícil de achar no Museu do Prado, ou o de Guignard na parede da família Gutierrez, em Belo Horizonte. Obra-prima dos quadrinhos, é um ato de canibalismo às avessas - o homem que engole a si mesmo à força, entre vagalhões de vômito, sangue e a verdade intragável.