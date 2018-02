Atletas preparam atores para saltos ornamentais no Caldeirão

Os treinos serão semanais, sob o comando de Roberto Gonçalves, técnico brasileiro que por 36 vezes foi campeão em diversas categorias da modalidade, e de Andrea Boehme, técnica do Fluminense. Os atletas Juliana Veloso e Cassius Duram também prestam assistência e o time de jurados conta com grifes como Eduardo Falcão, supervisor de saltos ornamentais da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e membro do Comitê Organizador da Rio 2016, e Hugo Parisi, medalhista de saltos ornamentais.

Previsto para estrear em abril, Saltibum vem sendo gravado há uma semana e propõe uma disputa entre duas equipes: a azul é capitaneada por Felipe Titto e formada por Eri Johnson, Kiko Pizzolato, Camila Camargo, Ildi Silva, Duda Nagle e Rhaisa Batista; a vermelha, sob a liderança de Caio Castro, é formada por Rômulo Arantes Neto, Raquel Villar, Fiorela Mattheis, Priscila Marinho, Carlos Machado e Leonardo Migiorin. A cada sábado, o desafio aumenta e o participante com a menor pontuação é eliminado. Paralelamente, há uma segunda disputa entre os capitães Caio e Felipe, que acumulam pontos até a final.

Inspirado pelo Oscar, o Telecine Cult selecionou 12 títulos produzidos dos anos 60 para cá, todos com estatuetas faturadas em seus créditos, para o especial Oscar ao Longo das Décadas. A exibição vai do dia 24 a 1º de março, com comentários de Moisés Liporage.

Como se tornar sustentável? O histórico da Maria Farinha, produtora independente de TV, será mote de painel na RioContentMarket, feira que vai de 12 a 14 de março, no Windsor Barra. As sócias Luana Lobo e Estela Renner falarão sobre ações como neutralizar o carbono das produções, reciclar o material dos sets e visar o impacto social com as obras produzidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aproveite os últimos dias: a saída da SescTV do line up da NET foi adiada para 6 de março. Mas o canal, que já saiu da Sky, será mantido no ar pela internet.

Magic Paula é a nova comentarista do canal Space para a transmissão do show de basquete da NBA. A estreia será hoje, durante o All Star Weekend, em New Orleans. Aliás, ex-atletas de todas as modalidades já são disputados por canais de TV para comentar a Olimpíada de 2016.