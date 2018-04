AT&T diz que censura à música com referência a Bush foi um erro A AT&T anunciou que uma empresa contratada por ela para cuidar da transmissão online de um show da banda Pearl Jam cometeu um erro ao omitir a letra da música que fazia críticas ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que foi apresentada pelo grupo na apresentação. "A letra não devia ter sido editada", disse Michael Coe, porta-voz da AT&T, na quinta-feira. A letra censurada dizia: "George Bush, deixe este mundo em paz" e "George Bush, ache outra casa para você", trechos que foram cantados ao som da música "Another Brick in the Wall", do Pink Floyd, inserida pelo Pearl Jam na canção "Daughter." "É claro que isso nos perturba, como artistas e também como cidadãos preocupados com a questão da censura e com o controle cada vez mais consolidado sobre a mídia", disse a banda por intermédio de sua página na Internet, em www.pearljam.com. "Lamentamos que isso tenha acontecido e estamos aborrecidos. Estamos trabalhando com nossos fornecedores para garantir que não aconteça de novo." A apresentação de Chicago, dentro da turnê Lollapalooza, foi transmitida pelo site "Blue Room" da AT&T, http://attblueroom.com. Numa nota publicada no site, a AT&T disse que a "edição da performance do Pearl Jam na noite de domingo foi um grande equívoco de um fornecedor de webcast" e que é uma coisa que contraria a política da empresa. "O que aconteceu conosco no fim de semana foi um sinal de alerta, e sobre algo bem mais grave que a censura de uma banda de rock", disse o Pearl Jam. "As atitudes da AT&T ferem o cerne da preocupação pública com o poder que as corporações têm em se tratando de determinar o que o público vê e ouve através dos meios de comunicação", disse a banda. Coe disse que a AT&T estava tentando entrar num acordo com a banda para obter permissão para publicar a música inteira no site "Blue Room." Na quinta-feira, a banda publicou as versões editada e não editada da apresentação em sua página na Internet.