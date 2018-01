Atentado inspira peça na Dinamarca O manifesto do ultradireitista Anders Behring Breivik, que matou 77 pessoas na Noruega em julho do ano passado, será transformado em peça de teatro. O espetáculo Manifest 2083 será apresentado no El Café Teatret, de Copenhague. A montagem é um monólogo, em que um ator encarnará Breivik e deve interpretar trechos do manifesto que ele divulgou horas antes dos atentados. A estreia só deve ocorrer no fim do semestre, mas o trabalho já está suscitando polêmica na Dinamarca. Um dos grupos de apoio a vítimas dos atentados quer suspender o projeto. Qualificou a proposta como ofensiva e dolorosa para sobreviventes e familiares. / EFE