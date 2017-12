Atenta às novas mídias, Record muda slogan Há anos martelando o slogan "A caminho da liderança", sem ameaçar a Globo, a Record inaugura em 2015 o slogan "Uma TV aberta para o novo". A ideia se apoia no contexto das novas mídias. A grande aposta estará no ex-funcionário Gugu Liberato, que ocupará a faixa nobre a partir de fevereiro, por três dias da semana, mesclando entretenimento e informação. Com uma novela por temporada, a Record dará andamento ao investimento em séries, mas sem pretensão de competir com a Globo nos gastos. "Não temos mais grandes salários na Record", decretou o vice-presidente Marcelo Silva, em encontro com poucos jornalistas, ontem.