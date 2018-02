Atenção aos pequenos sinais

Nas menores mudanças de tom e de ambiente se percebem as grandes tendências. Todos os humanos que comprometeram seus princípios e literalmente venderam suas almas por um punhado de moedas vivem em constante medo, uma experiência muito estressante. Essa foi uma tendência tentadora que, pela força da normalidade, se transformou em algo aceitável e aparentemente bom, as contas que chegavam clamando por pagamento assim o referendavam. Porém, viver com medo não é viver, é esconder-se constantemente do inexorável destino de ter de desamarrar o que foi amarrado pela própria intenção. Sustentar um artifício é possível, mas não para sempre. Nas menores mudanças de tom e de ambiente se percebem as grandes tendências. Preste atenção senão!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Apontar erros é uma situação delicada, porque você vai dar de cara com a resistência e a negação. Resistência, porque ninguém quer ser desvalorizado. Negação, porque raras são as pessoas que pressupõem cometer erros.

TOURO 21-4 a 20-5

Ainda bem que no Universo não há lugar para a ambição desmedida de nossa humanidade! Ainda bem que a vida será sempre maior do que qualquer tentativa de controlá-la! Ainda bem que morremos, para que tudo se recicle.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada de queixas! Se você acha que ficou com a parte mais difícil isso só pode ser resultado de não enxergar o fardo que as pessoas próximas carregam. Que cada um carregue sua cruz e toque a bola para frente!

CÂNCER 21-6 a 21-7

Pode até ser verdade que você tenha cometido algum erro pelas informações falhas que recebeu, mas fazer disso motivo de discussão não levará a nada. Passe por cima da situação, conserte o erro e siga em frente.

LEÃO 22-7 a 22-8

No que depender do céu hoje deverá ser um dia inspirado, digno de celebração. Agora só falta você fazer sua parte para que haja motivo concreto de celebração e entusiasmo. Uma boa hora para atrever-se a alguma aventura.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Muitas coisas ficam bem distantes do que você esperava, mas isso não deve converter-se em motivo de assumir culpas. Acontece que há todo um espírito generalizado que pressiona para baixo todos os acontecimentos.

LIBRA 23-9 a 22-10

A ajuda que você oferece quando for preciso será também a ajuda que você dará à sua própria alma. Nunca terá sido tão claro o significado de "é dando que se recebe". Continue, mas sem fazer contas, tudo espontâneo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tope tudo que acontecer, ainda que as circunstâncias dificultem os planos que com tanto afinco você tinha estabelecido. Neste momento, seria mais sábio aceitar desvios e inovações do que insistir no planejado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Retroceder não é amargar derrota. Pelo contrário, para que a derrota não aconteça, torna-se estratégico o recuo, para ganhar tempo, recuperar o fôlego e reconsiderar os passos dados e tomar outras atitudes.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Chegou o momento de dividir responsabilidades, um passo muito sério que sua alma encara como um risco, dado não confiar o suficiente nas pessoas para delegar a elas essas responsabilidades. Porém, é necessário.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A maneira mais eficiente de irradiar força dentro de um relacionamento é reconhecer sua própria vulnerabilidade. Parece contradição, mas não é. Ciente de suas fraquezas você explorará melhor sua verdadeira força.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nada termina, tudo continua, um objetivo é conquistado e um novo panorama de realizações se abre, trazendo dúvidas que até então teriam sido irrelevantes. Seguir em frente é preciso, o resto é apenas circunstancial.