– Antes de começar a falar, você ouve uma voz dizendo “Silêncio no estúdio!”.

– Antes de começar a falar, você ouve uma voz dizendo “Fale pausadamente, enuncie bem as palavras e tente ser conciso”.

– Antes de começar a falar, você ouve a instrução “Evite ironias, como, no fim da ligação, dizer: ‘É com você, Bonner’”.

Mesmo se não detectar sinais de que seu telefone está grampeado, acostume-se a falar em código, tendo o cuidado de combinar com seus interlocutores o significado real das palavras mais usadas em suas conversas. Por exemplo:

Tia Helga – Conta na Suíça.

Tia Matilda – Ilha Cayman.

Milho verde – Milhões de dólares.

Pamonhas – Milhões de reais.

Canjica – Milhões de euros.

Como em “Mandei duas canjicas para a tia Helga” ou “Recebi uns milhos verdes da tia Matilda”, ou “Estou pensando em transformar os milhos verdes da tia Matilda em pamonhas para a mamãe, que está ótima (tradução: ‘para aplicar na bolsa, que está em alta’), e canjica para comer com o seu Maurício no fim do ano (‘para gastar na temporada em Saint Moritz’)”.

Nunca se refira ao seu iate ou ao seu condomínio em Palm Beach.

Diga “o meu caiaque” e “a minha chácara”. Nunca cite nomes reais, mesmo que eles não tenham nada a ver com o que a Polícia Federal (código: “Os mosquitos”) pode estar investigando a seu respeito. Use pseudônimos.

Nunca fale em “propina” (prefira “motivação”), nunca se gabe dos congressistas que tem no bolso (melhor comentar que apoia o pluralismo democrático) e em hipótese alguma encomende vinhos, enlatados e um novo “home theater” pelo telefone sem explicar que é para o cachorro.

É claro que também é preciso se precaver contra o risco de as coisas mais inocentes parecerem código, e você ser incriminado pelo mal-entendido.

– Mas eu tenho uma tia chamada Helga, delegado.

– Claro, claro. E manda canjicas para ela todos os meses.

– Mando mesmo. Para Camaquã.

– Rá! Um óbvio código para Cayman.

– Não, não, delegado. É uma cidade no interior do...

– E este trecho da gravação em que se planeja a participação do seu grupo financeiro na venda do Brasil para um consórcio espanhol?

– O quê? Isso era eu lembrando à minha mulher que nós estamos devendo pro espanhol da feira!

– Tá. Conta outra.