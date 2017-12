Atenas e Jerusalém O ensaísta George Steiner pegou emprestado o título do livro de Dickens, Uma História de Duas Cidades, para resumir sua tese sobre o legado duplo que informou a cultura do Ocidente. As duas cidades de Dickens eram Paris e Londres. As da tese do Steiner são Atenas e Jerusalém. Para Steiner, vem da herança grega o nosso vocabulário político e social, o pensamento lógico e a especulação científica, mas este legado com raízes na Atenas antiga teve que conviver, nem sempre pacificamente, com o legado hebraico, que opõe à tradição helênica uma tradição de fé e transcendência, e o conceito da lei como interpretação, sempre, de um imperativo moral.