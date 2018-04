'Até Que a Sorte nos Separe 3' estreia como maior lançamento do cinema nacional

Na próxima quinta-feira, 24, a comédia brasileira 'Até que a Sorte nos Separe 3', dirigido por Roberto Santucci e Marcelo Antunez, estreia com a marca histórica de ser o maior lançamento do cinema nacional. Exibido inicialmente em 808 salas de cinema do Brasil, o filme é protagonizado por Leandro Hassum e Camila Morgado. Os dois primeiros longas da série extrapolaram a marca de um milhão de expectadores, tornando a franquia um dos maiores sucessos do cinema brasileiro.

Após ganhar na loteria no primeiro longa da franquia e receber uma herança milionária de um tio falecido no segundo, Tino, interpretado por Hassum, é atropelado pelo filho do homem mais rico do Brasil, situação que dá origem a um romance entre sua filha e o rapaz. Com isso, Tino ganha um emprego na corretora do milionário, mas leva a empresa à falência, compromete a economia do Brasil e é chamado ao Palácio do Planalto para prestar contas à presidente Dilma Rousseff.

Produzido pela Gullane em coprodução com a Paris Produções, Miravista e Globo Filmes, o filme tem no elenco nomes como Camila Morgado, Emanuelle Araújo, Bruno Gissoni e Aiton Graça.