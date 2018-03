Até parece coletânea

Depois de ter despontado com Sangrando, em 1976, e Espero por Mim, Morena, no ano seguinte, o artista regravou alguns temas em Gonzaguinha da Vida, como O Trem e Mundo Novo, Vida Nova. Além disso, emplacou sucessos como O Preto Que Satisfaz, abertura de novela com As Frenéticas, Não Dá Mais pra Segurar (Explode Coração), hit já no ano anterior quando Bethânia gravou no disco Álibi, e A Vida do Viajante, em duo com o pai e gênio Luiz Gonzaga. "O disco parece uma coletânea, cheio de sucessos. Era muito fácil trabalhar com o Gonzaguinha", diz Eduardo Souto Neto.