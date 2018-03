Até o dia 20, Natura recebe inscrições para edital de música

Até o dia 20, estão abertas as inscrições para o Edital Nacional 2007 do Natura Musical. As inscrições são gratuitas e abertas a pessoas físicas e jurídicas que tenham projetos inscritos ou aprovados nas Leis Rouanet e/ou do Audiovisual. O valor total de recursos investidos pela Natura é de R$ 1 milhão e cada projeto pode solicitar até R$ 500 mil. Os interessados devem se inscrever no site. A seleção de projetos será feita entre julho e agosto por meio de uma comissão técnica formada por especialistas da área de música. A divulgação dos projetos contemplados será realizada no dia 31 de agosto.