Até 'Globo Rural' se deu bem com Corinthians A Globo foi bem compensada pela campanha que ostentou na torcida pela vitória mundial do Corinthians, alvo de suas melhores audiências em 2012 em São Paulo - o Timão só não superou o final da novela Avenida Brasil, que fez 52 pontos no Ibope. A final no Japão lhe rendeu não só o quádruplo de audiência em uma manhã de domingo, mas também o recorde do ano ao Globo Rural, que fez espera para o evento e somou 11 pontos na Grande São Paulo. Das 8h30 às 10h22, horário da partida, a emissora somou 31 pontos. A seguir, o Globo Esporte, feito todo à base da celebração no Japão, teve 19 pontos, quase o dobro do habitual. No horário, 50% das TVs ligadas na região sintonizavam a Globo.