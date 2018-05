Até a filha vira moeda em 'Família Vende Tudo'

Segundo ele, "Família Vende Tudo" é uma comédia ácida que propõe uma reflexão sobre a realidade de algumas famílias brasileiras, onde muitas vezes, pra se conseguir dinheiro para a sobrevivência, é preciso vender inclusive os filhos. O filme é protagonizado por Marisol Ribeiro, no papel de Lindinha, e Caco Ciocler, como Ivan Carlos, o famoso cantor de "Xique" (gênero musical inventado por ele).

Lançado pela A.F. Cinema e Vídeo em Coprodução com a Globo Filmes, a trama discorre sobre a família de Ariclenes (Lima Duarte) e Cida (Veral Holtz) que mora em péssimas condições na região suburbana de São Paulo. Após adquirir uma dívida com Oberdã (Ailton Graça), uma espécie de "agiota" da favela, o casal resolve convencer a filha Lindinha a dar o golpe da barriga em cima do cantor Ivan Carlos, de quem a menina é fã.

A ideia do golpe surge depois que o ônibus vindo do Paraguai em que Ariclenes e Cida estavam, passa por revista da Polícia Federal, e, todas as mercadorias compradas pela dupla com o dinheiro emprestado de Oberdã são apreendidas. O mesmo começa a pressionar a família pelo pagamento.

Não encontrando outra saída, o filho mais velho do casal, Webster (Robson Nunes) sugere aos pais que planeje um encontro entre a irmã Lindinha e o músico. Antes disso, o grupo calcula o período em que a menina estará fértil, para aumentar as possibilidades da gravidez.

O que a família não contava era que Ivan Carlos mantinha uma família secreta com Jennifer (Luana Piovani), com quem tinha dois filhos. A partir daí, um emaranhado de acontecimentos marca a trajetória dessa história permeada por fatos engraçados, mas que faz um retrato duro das dificuldades enfrentadas pelas personagens.

O filme conquistou cinco prêmios Calango durante a 15.ª edição do Festival PE (Festival do Audiovisual de Recife): o de melhor ator (Caco Ciocler), melhor atriz (Marisol Ribeiro), melhor trilha sonora (Arrigo Barnabé), melhor ator coadjuvante (Robson NuNes), e melhor direção de arte (Alain Fresnot e Fábio Goldfarb).

Família Vende Tudo

Direção: Alain Fresnot.

Elenco: Lima Duarte, Vera Holtz, Caco Ciocler, Marisol Ribeiro, Robson Nunes, Imara Reis, Juliana Galdino, Beatriz Segall, Marisa Orth, Latino e o ator mirim Raphael Rodrigues.

Duração: 89 minutos.

Estreia: sexta-feira