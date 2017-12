Astros participam de pré-estréia de Shrek 3 no Reino Unido

A pré-estréia de Shrek 3 no Reino Unido causou sensação não só pelo novo filme de animação por computador, mas por um reencontro pouco comum, entre a atriz Cameron Diaz e o cantor Justin Timberlake. O casal, que dá voz a distintos personagens do filme, confirmou no início de janeiro sua separação. Eles estavam juntos desde 2003. Cameron, de 34 anos, e Timberlake, de 26, simplesmente se abraçaram antes de caminhar pelo tapete verde diante de uma multidão na Praça Leicester de Londres. "Somos amigos. É bom vê-lo", disse Cameron, que dá voz ao personagem da princesa Fiona na série animada dos estúdios Dreamworks. Timberlake, que dá voz ao personagem do Rey Arthur, escapou das perguntas da imprensa sobre sua vida amorosa ao afirmar: "sou alérgico a este tipo de pergunta". Outros atores fazem vozes no filme, como Mike Myers, que interpreta o ogro verde Shrek, além de Antonio Banderas e Rupert Everett. Neste terceiro episódio, o sogro de Shrek, o rei Harold fica doente e Shrek é apontado como herdeiro do reino Tão Tão Distante. Mas, como não está a fim de sair do aconchegante pântano, o ogro convoca o Burro e o Gato de Botas para fazer com que o príncipe Artie, primo de Fiona, assuma o reino. O novo filme do ogro verde convertido em rei estréia nas salas de cinema britânicas no dia 29. No Brasil, a estréia acontece antes, na próxima sexta, 15.