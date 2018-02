Astros do rock são silenciados Organizadores do show que reuniu Bruce Springsteen e Paul McCartney no Hyde Park, em Londres, silenciaram os microfones dos astros do rock. Eles já haviam ultrapassado em 30 minutos o horário marcado para o término da apresentação, no sábado. Eles cantaram sucessos dos Beatles, como I Saw Her Standing There e Twist and Shout. Mas seus microfones foram desligados antes que agradecessem à multidão. Concertos no Hyde Park têm gerado problemas com moradores da região, que reclamam do barulho. Mas o prefeito de Londres, Boris Johnson, declarou que os cantores deveriam ter sido autorizados a continuar o show. / AP