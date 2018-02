Astros do esporte lideram lista de jovens milionários Estrelas do esporte, tanto homens como mulheres, lideraram a lista das pessoas com maiores ganhos financeiros com menos de 25 anos graças a contratos milionários de publicidade, de acordo com o site Forbes.com. O ala do Cleveland Cavaliers LeBron James, considerado um dos mais talentosos jogadores de basquete de sua geração, foi o mais bem pago em um ano, acumulando 27 milhões de dólares entre junho de 2006 e junho de 2007. LeBron, de 22 anos, que levou o Cavs ao vice-campeonato da NBA no ano passado, recebeu grande parte desse dinheiro através de contratos publicitários. "Não foi realmente uma surpresa que os atletas tenham ganho tanto dinheiro quanto atores e atrizes, já que eles fazem a maior parte desse dinheiro fora das quadras", disse em uma entrevista Lea Goldman, editora da Forbes. Mas, enquanto os atletas têm a tendência de virar milionários jovens, a contrapartida é que suas carreiras tem vida mais curta. O jogador de futebol americano Reggie Bush, também de 22, ficou em segundo lugar na lista, com 24 milhões de dólares no bolso. A tenista Maria Sharapova, que também é a atleta feminina mais bem paga do mundo, ficou em terceiro. A russa de 23 anos recebeu 23 milhões de dólares, dos quais 3,8 milhões vieram de suas conquistas nas quadras. Os 19 milhões de dólares ganhos pela golfista de 18 anos Michelle Wie a colocaram em quarto lugar na lista, uma posição na frente das atrizes gêmeas Ashley e Mary-Kate Olsen, que despontaram para a fama na década de 1980. As irmãs de 21 anos ganharam 17 milhões de dólares, especialmente através de seus fãs adolescentes de 8 a 12 anos, que compram os vídeos e os produtos com a marca delas. O ator mais bem posicionado na lista é Daniel Radcliffe, de 18 anos, astro da série "Harry Potter". Ele ganhou 15 milhões de dólares, enquanto seus companheiros de cena Emma Watson e Rupert Grint receberam cada um 4 milhões de dólares. O Forbes.com analisou os ganhos entre junho de 2006 e junho de 2007, incluindo salários, bônus, acordos de publicidade e direitos autorais, mas não fez a dedução de impostos ou comissões de agentes.