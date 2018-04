Astros de Hollywood figuram na temporada teatral de Londres

Inúmeras estrelas de Hollywood figuram na nova temporada teatral de Londres, que aguarda com ansiedade a estréia da adaptação do filme Tudo Sobre Minha Mãe, do espanhol Pedro Almodóvar. O West End londrino receberá, no emblemático teatro Old Vic, a versão do dramaturgo britânico Samuel Adamson para um dos maiores sucessos de Almodóvar, premiado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2000. A temporada londrina contará ainda com a adaptação da obra O preço da ambição (Swimming with sharks), que estréia no próximo dia 5 de outubro. A peça é uma versão do filme de mesmo título, e será protagonizada pelo americano Christian Slater. Por sua parte, o ator britânico Patrick Stewart, que viveu o capitão Jean-Luc Picard na popular série de televisão Jornada nas Estrelas, protagonizará, a partir do dia 21 de setembro, a obra Macbeth, do inglês William Shakespeare. Já o ator britânico Alex Jennings, que viveu o príncipe Charles no filme A Rainha, participará, a partir do dia 25 de setembro, da produção teatral Present Laughter. Dois dias depois, entrará em cartaz a produção The Country Wife, que será estrelada pelo ator inglês Toby Stephens, que viveu o vilão Gustav Graves no filme 007 - Um Novo Dia Para Morrer, do agente secreto James Bond.