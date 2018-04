Astro pop Elton John pede o fim da Internet

O cantor britânico Elton John pediu o fechamento da Internet para sempre, já que segundo a estrela do pop ela está destruindo a indústria musical e as relações interpessoais. "A Internet fez com que as pessoas deixem de se comunicar e se encontrar e evitou que coisas fossem criadas. Em vez disso, (os artistas) se sentam em suas casas e criam seus próprios discos, que algumas vezes são bons, mas que não têm uma visão artística a longo prazo", afirmou. "Estamos falando de coisas que vão mudar o mundo e a forma como as pessoas escutam música e isso não vai ocorrer enquanto continuarem aumentando os blogs na Internet", acrescentou. Elton John pediu que as pessoas "saiam mais e se comuniquem". "Esperamos que o próximo movimento no mundo da música acabe com a Internet. Saíamos às ruas, marchemos e façamos protestos, em vez de nos sentarmos em casa e entrarmos em blogs", disse. O músico defendeu "o fechamento por cinco anos da Internet para ver que tipo de arte se produz neste período". "Há muita tecnologia disponível. Estou certo de que em termos de música, (sem a Internet) seria muito mais interessante do que agora", disse. O cantor de 60 anos admitiu que é um tecnófobo e que muitas vezes se sente "atrás dos tempos modernos". "Não tenho telefone celular, nem iPod ou nada parecido. Quando tenho que compor música, simplesmente me sento em frente ao piano", afirmou. O último disco de Elton John, The Captain & The Kid, vendeu apenas 100 mil cópias e o músico culpou os downloads pela forte queda de vendas.