Astro de novo Batman Christian Bale é preso em Londres--mídia O ator Christian Bale, que faz o papel principal no novo filme do Batman, "O Cavaleiro das Trevas", foi preso em Londres, acusado de agressão, informou a mídia britânica nesta terça-feira. As reportagens não puderam ser confirmadas imediatamente mas, quando perguntado se Christian Bale foi ou não preso, um porta-voz da polícia disse: "Um homem de 34 anos foi à delegacia de Londres nesta manhã, com hora marcada, e foi preso devido a uma acusação de agressão. Ele está sob custódia agora". Esta é uma estratégia comum da polícia britânica para informar a prisão de pessoas famosas. A prisão foi feita após uma acusação de agressão feita pela mãe e pela irmã de Bale, segundo o tablóide The Sun, e acontece um dia depois de Bale ter participado da primeira exibição de "O Cavaleiro das Trevas", em Londres. O filme também tem no elenco o ator Heath Ledger, no papel do Coringa. Ledger morreu de overdose depois de completar as filmagens do longa, que bateu recordes de bilheteria no fim de semana de estréia nos Estados Unidos. Bale estava acompanhado dos colegas Michael Caine e Maggie Gyllenhall no tapete vermelho, na Leicester Square, em Londres, na noite de segunda-feira. Bale também atuou nos filmes "Batman Begins", "Psicopata Americano" e "Império do Sol". (Por Jeremy Lovell)