Astro de Harry Potter diz que superou problema com álcool O ator Daniel Radcliffe, astro de Harry Potter, disse, em entrevista publicada ontem na revista GO, que deixou as bebidas alcoólicas quando percebeu que estava excedendo seu limite. Radcliffe, de 21 anos, afirmou que começou a beber demais durante as filmagens de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sexto filme da série, lançado em 2009. "Dependia tanto (do álcool) para desfrutar", disse o ator. "Durante uns anos, gostava da ideia de levar um estilo de vida de uma pessoa famosa, o que, na realidade, não me convém." No próximo dia 15, tem estreia mundial o novo filme da saga do mago, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2. Os ingressos para a maratona Harry Potter da Rede Cinemark, entre quinta-feira e dia 13 nos shoppings Downtown (Rio) e Eldorado (São Paulo), estão esgotados. No evento, serão exibidos os sete longas da série criada em 1996 pela inglesa J.K. Rowling. Ela, no entanto, acaba de terminar sua associação com o editor Christopher Little, que a ajudou a lançar o primeiro livro. / AP e EFE