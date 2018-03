Astro de ´Harry Potter´ acha assédio de fãs ´maravilhoso´

O ator britânico Daniel Radcliffe, de 17 anos, que interpreta o bruxo Harry Potter nos cinemas, afirmou que está encantado com a fama de destruidor de corações. "Não posso me queixar. É maravilhoso, realmente maravilhoso", confessou Radcliffe, questionado sobre o assédio das fãs. O astro fez a revelação em Londres, na terça-feira, durante a pré-estréia européia de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o mais novo filme do popular personagem criado pela escritora britânica J.K. Rowling. O efeito que o ator provoca entre as jovens foi visto na première do filme, onde centenas de fãs, a maioria meninas, gritavam "Harry, Harry, Harry" para atrair a atenção de Radcliffe. As mais atrevidas levaram um cartaz no qual se lia "Mostre sua varinha mágica, pequeno Harry". Uma frase como essa era impensável nos primeiros filmes da série, nos quais Radcliffe era só um garoto. Agora, o rapaz de 17 anos está mais ousado: ele ficou nu no palco ao encenar a peça Equus, em Londres. Radcliffe afirmou ainda que sua companheira de cena Katie Lung, que interpreta a estudante chinesa Cho Chang, seu par romântico em Harry Potter e a Ordem da Fênix, "beija muito bem". Harry: mentiroso? Seu também companheiro Rupert Grint, que interpreta Ron Weasley, um dos melhores amigos de Potter no filme, confirmou com um "isso é o que tenho escutado" e um sorriso os boatos sobre as 30 repetições necessárias para filmar o beijo entre o protagonista e Katie. No quinto filme da série, Harry Potter e seus amigos, Ron Weasley e Hermione Granger (Emma Watson), enfrentam o exército de Lorde Voldemort, assassino dos pais de Harry, durante seu quinto ano no colégio Hogwarts de Magia e Feitiçaria. Após um verão solitário na casa de seus tios, Harry retorna ao colégio de magia para descobrir que, ao invés de ser recebido como um herói, tanto seus companheiros como a maior parte do mundo mágico acham que ele mentiu sobre o retorno do temível Lorde Voldemort. A estréia do filme acontece a poucos dias do lançamento do último livro de J. K. Rowling sobre as aventuras do mago, intitulado Harry Potter e as Relíquias da Morte, previsto para chegar às livrarias dos Estados Unidos e do Reino Unido no dia 21 de julho. Ainda não se sabe quando o livro em português sai no País.